В Вене состоится встреча МАГАТЭ и Ирана по военным аспектам ИЯП

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник пройдет заключительная встреча между представителями властей Ирана и руководством агентства перед тем, как гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано сделает итоговый доклад по возможным военным аспектам иранской ядерной программы (PMD), передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Это заключительный этап осуществления "дорожной карты", подписанной Ираном и МАГАТЭ в июле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МАГАТЭ Фредрик Даль, не уточнив, на каком уровне пройдет встреча.

Ранее иранское агентство TASNIM сообщило, что для встречи с гендиректором МАГАТЭ Юкия Амано в Вену прибудет замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавляющий специальную группу по реализации июльских договоренностей между Ираном и "шестеркой" международных посредников.

"Шестерка" и Иран 14 июля 2015 года после многолетних переговоров подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В настоящее время регулярно проходят контакты сторон по ее реализации. В понедельник в Вене прошла встреча политдиректоров "шестерки", на которой, по словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Владимира Воронкова, прошло "конструктивное" и "полезное" обсуждение подготовки к реализации СВПД.

"Дорожная карта", подписанная параллельно с СВПД, призвана прояснить нерешенные вопросы, касающиеся возможных военных аспектов иранской ядерной программы. В соответствии с этим планом, Иран предоставил информацию, МАГАТЭ задало по ней вопросы, затем прошла серия встреч, в том числе первый визит гендиректора МАГАТЭ Амано и его заместителя Теро Варьйоранты на военный объект в Парчине, доступа на который МАГАТЭ добивалось многие годы. После этого 15 октября МАГАТЭ подтвердило получение всего объема запрошенной информации и приступило к работе над докладом.