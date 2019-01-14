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    В Великобритании создадут спецгруппу по борьбе с отмыванием денег из стран СНГ

    В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Report со ссылкой на Deutsche Welle.

    Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид, в ее состав войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays.

    По словам C.Джавида, официальный Лондон намерен предпринимать "действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников".

    Особое внимание новая антикоррупционная структура будет уделять деньгам из России, стран СНГ, Нигерии и стран Азии. 

    По оценкам британского Минфина, ежегодно в стране совершаются экономические преступления в общем объеме, равном 14,4 млрд фунтов стерлингов. 

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