В Великобритании продают орден "Достык", которым наградили Маргарет Тэтчер

В Великобритании продают орден "Достык" ("Дружба"), врученный Маргарет Тэтчер от имени народа Казахстана. Его оценили в 12,5 тыс. фунтов стерлингов (16,2 тыс. долларов).

В Великобритании продают орден "Достык" ("Дружба"), врученный Маргарет Тэтчер от имени народа Казахстана. Его оценили в 12,5 тыс. фунтов стерлингов (16,2 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, информация об этом размещена на сайте одного из интернет-магазинов.

Отмечается, что орден в хорошем состоянии, не считая нескольких царапин на коробке.

Орден Тэтчер получила в 2001 году за вклад в развитие британско-казахстанских отношений.

Орден "Достык" учредили в 1995 году для поощрения международного сотрудничества на высшем уровне. В Казахстане этим орденом награждают за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Маргарет Тэтчер занимала пост премьер-министра Великобритании (1979-1990 годы). Она стала первой женщиной на данном посту.