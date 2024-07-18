В Вашингтоне выявили работу Тегерана по созданию ядерного оружия

Администрация США предупредила власти Ирана о том, что зафиксировала, в этой стране деятельность, потенциально направленную на создание ядерного оружия.

Администрация США предупредила власти Ирана о том, что зафиксировала, в этой стране деятельность, потенциально направленную на создание ядерного оружия.

Как передает Report , об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источников, предупреждение было направлено в июне "как через третью страну, так и по прямым каналам". Как следует из публикации, американская сторона выразила Тегерану "глубокую озабоченность относительно иранской научно-исследовательской деятельности, которая может быть использована для создания ядерного оружия".

"США и Израиль в последние месяцы зафиксировали подозрительные действия иранских ученых в ядерной сфере, - говорится в материале. - Должностные лица опасаются, что они могут являться частью секретных усилий Ирана с целью использовать период, связанный с президентскими выборами в США, чтобы добиться прогресса в получении ядерного оружия".

Израильские и американские разведывательные службы пытались разобраться в действиях Ирана и понять, говорят ли они об изменении позиции страны по вопросам, касающимся ядерного оружия.

Иранская сторона заверила, что в курсе страны по ядерному вопросу никаикх изменений нет, Тегеран "не работает над созданием ядерного оружия", отметили источники издания.