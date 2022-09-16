В Вашингтоне состоялись переговоры Турции и США

В Вашингтоне состоялось очередное заседание Стратегического консультативного механизма Турция-США.

В Вашингтоне состоялось очередное заседание Стратегического консультативного механизма Турция-США.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, турецкую делегацию на обсуждениях возглавил заместитель главы МИД Седат Онал. С американской стороны в заседании приняли участие замгоссекретаря Уэнди Шерман и представитель Госдепа Виктория Нуланд.

В совместном заявлении по итогам третьего тура переговоров отмечается, что стороны подтвердили тесное сотрудничество между двумя союзниками по НАТО, и обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также стратегическим и глобальным вопросам.

Стороны подтвердили свою приверженность содействию миру и стабильности в мире, а также дальнейшему развитию и укреплению партнерства между Турцией и Соединенными Штатами в области обороны.

Они выразили удовлетворение недавним ростом двусторонних торговых отношений и подчеркнули свою решимость и далее развивать экономическое сотрудничество во всех сферах.

Стороны также заявили, что Турция и США имеют общее стремление поддерживать глобальное здравоохранение, продовольственную и энергетическую безопасность, и подчеркнули, что будут работать вместе над укреплением энергоснабжения.

Состоялся обмен мнениями о политических событиях в регионе, важности укрепления трансатлантических отношений. Была подчеркнута необходимость борьбы со всеми формами и проявлениями терроризма.

Делегации отметили, что полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также обсудили возможности дальнейшего укрепления единства НАТО и координации между ними.

Во время переговоров США выразили удовлетворение посредническими усилиями Турции по реализации Стамбульского соглашения о безопасной транспортировке украинского зерна через Черное море.

Помимо того, стороны оценили возможности сотрудничества между Турцией и США в различных регионах, включая Ближний Восток и Африку, и подчеркнули важность укрепления мира на Южном Кавказе.