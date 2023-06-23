В Вашингтоне пройдет консультативное заседание Стратегического механизма Турция-США

Сегодня в Вашингтоне состоится консультативное заседание Стратегического механизма Турция-США. В рамках консультаций состоится обмен мнениями по двусторонним связям, региональным и международным вопросам.

Сегодня в Вашингтоне состоится консультативное заседание Стратегического механизма Турция-США. В рамках консультаций состоится обмен мнениями по двусторонним связям, региональным и международным вопросам.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на МИД Турции.

В заседании примет участие турецкая делегация во главе с замглавы ведомства Бураком Акчапаром. Американскую сторону представит делегация под руководством заместителя главы Госдепа по политическим делам Виктории Нуланд.