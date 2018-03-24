В Варне пройдет саммит Турция-Европейский Союз

София. 24 марта. REPORT.AZ/ 26 марта в болгарском городе Варна пройдет саммит Турция - Европейский Союз (ЕС).

Как передает Восточноевропейское бюро Report, на саммите примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Совета Европы Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер и в качестве страны-организатора премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

На встрече будет обсуждаться вступление Турции в ЕС и подвижки в этом направлении, вопросы миграции, военные операции Турции в Сирии и другие вопросы. В рамках саммита президент Турции Р.Т.Эрдоган также встретится с премьер-министр Болгарии Б.Борисовым.

Договоренность в связи с проведением саммита была достигнута накануне в Брюсселе на заседании Совета Европы. Государства-члены структуры заявили о целесообразности продолжения диалога с Турцией.