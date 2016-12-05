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    В Ванадзоре из-за сильного пожара без крова над головой остались 5 семей

    ​В Ванадзоре из-за сильного пожара без крова над головой остались 5 семей

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Ванадзоре из-за сильного пожара без крова над головой остались 5 семей из 19 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, несмотря на действия пожарных, сгорели пять домов-времянок. По утверждению пострадавших, деревянные конструкции поджег их сосед, страдающий умственным расстройством.

    "Мы неоднократно обращались в психиатрическую лечебницу и полицию. Увозили, но через неделю возвращался", - рассказали соседи.

    Один из пострадавший сообщил, что увидев дым, успел лишь вытащить из дома 7-дневную дочку с колыбелью.

    Для выяснения причин возгорания назначена экспертиза.

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