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В Telegram опубликовано фейковое заявление российских миротворцев в Карабахе

В Telegram опубликовано фейковое заявление российских миротворцев в Карабахе Telegram-канал, не имеющий статуса официального канала российского миротворческого контингента (РМК), опубликовал заявление о том, что РМК, размещенный в Карабахе, использует топонимы с карт Генштаба ВС РФ.
В регионе
25 ноября 2022 г. 20:26
В Telegram опубликовано фейковое заявление российских миротворцев в Карабахе

Telegram-канал, не имеющий статуса официального канала российского миротворческого контингента (РМК), опубликовал заявление о том, что РМК, размещенный в Карабахе, использует топонимы с карт Генштаба ВС РФ.

Как сообщает Report, несмотря на это, ряд СМИ, в том числе и Sputnik Армения, упомянули этот пост как ответ РМК на официальное заявление Минобороны Азербайджана по поводу названий населенных пунктов на азербайджанской территории.

Собеседник в Министерстве обороны России сообщил NEWS.ru, что не знает, какое отношение к ведомству имеет канал, разместивший пост от имени РМК. Он указал, что официальным является лишь главный канал Минобороны РФ. На странице РМК в качестве официального также указан основной канал Минобороны РФ в Telegram.

В посте говорилось, что ВС РФ и российский миротворческий контингент в Карабахе используют топонимы, установленные топографическими картами Генштаба ВС РФ.

"Вызывает удивление критика из Баку относительно названия населенного пункта Магавуз, так как ранее, и неоднократно, в бюллетенях Минобороны России использовались и другие неазербайджанские топонимы", - написал канал Peacekeeper.

Собеседник в российском военном ведомстве указал, что ссылки на все официальные каналы МО РФ размещены на сайте ведомства.

Минобороны Азербайджана ранее также выразило возмущение по поводу использования в бюллетенях Минобороны РФ названия населенного пункта Магавуз. В ведомстве подчеркнули, что используются топонимы, не соответствующие официальным географическим названиям в Карабахе.

Власти Азербайджана неоднократно подчеркивали, что территориальной единицы "Нагорный Карабах" не существует. Есть Карабахская экономическая зона, созданная на основе указа президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Teleqramda Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının saxta bəyanatı dərc olunub
Версия на английском языке Fake statement of Russian peacekeepers in Karabakh posted on Telegram

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