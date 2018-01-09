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    В Узбекистане запрещен повторный Хадж

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Узбекистане введены новые требования к паломникам и ограничения на повторный Хадж. 

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом говорится в  тексте постановления Кабинета министров этой страны.

    Теперь требуется, чтобы желающие совершить Хадж, ранее его не совершали. Ранее для повторного совершения Хаджа требовалось, чтобы паломник не совершал данный обряд последние 5 лет.

    Отбор кандидатов на совершение паломничества Хадж будут осуществлять созданные районным (городским) хокимом рабочие группы из 7-ми человек.

    Напомним, в начале декабря прошлого года Духовное управление мусульман Узбекистана ужесточило требования к желающим отправиться в Мекку для совершения Хаджа.

    Так, кандидат на совершение Хаджа должен иметь достаточно денежных средств, необходимых для совершения большого паломничества, а также  должен быть авторитетной личностью в своей махалле.

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