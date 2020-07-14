О нас
Report Georgia

В Узбекистане зафиксирован антирекорд по числу заразившихся COVID-19

В Узбекистане зафиксирован антирекорд по числу заразившихся COVID-19 За сутки в стране коронавирусом заразились 689 человек
В регионе
14 июля 2020 г. 09:40
В Узбекистане зафиксирован антирекорд по числу заразившихся COVID-19

Новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Узбекистане за минувшие сутки - 689, всего их 13 872.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, 689 новых случаев – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний показатель самого высокого прироста заболевания - 500 инфицированных, был зафиксирован 12 июля.

За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 64 человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Вице-президент Турции: Мы всегда с тобой, Азербайджан
Вице-президент Турции: Мы всегда с тобой, Азербайджан
14 июля 2020 г. 02:55
Махмуд Ваези: Территориальная целостность Азербайджана является региональной стратегией Ирана
Махмуд Ваези: "Территориальная целостность Азербайджана является региональной стратегией Ирана"
14 июля 2020 г. 00:14
Мевлут Чавушоглу: Нам не жаль своих жизней для родного Азербайджана
Мевлут Чавушоглу: Нам не жаль своих жизней для родного Азербайджана
13 июля 2020 г. 22:37
Советнику главы Роскосмоса предъявили обвинение в госизмене
Советнику главы Роскосмоса предъявили обвинение в госизмене
13 июля 2020 г. 16:58
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
13 июля 2020 г. 15:57
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 6,5 тыс.человек
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 6,5 тыс.человек
13 июля 2020 г. 13:42
За сутки коронавирусом в Армении заразились 182 человек
За сутки коронавирусом в Армении заразились 182 человек
13 июля 2020 г. 12:16
Армения продлила режим ЧП на месяц из-за коронавируса
Армения продлила режим ЧП на месяц из-за коронавируса
13 июля 2020 г. 12:05
В Украине за сутки COVID-19 заразились свыше 600 человек
В Украине за сутки COVID-19 заразились свыше 600 человек
13 июля 2020 г. 10:45
В Грузии число инфицированных COVID-19 достигло 995
В Грузии число инфицированных COVID-19 достигло 995
13 июля 2020 г. 10:26

Последние новости

10:12
В Казахстане продлили ограничительные меры из-за СOVID-19 В регионе
10:01
В Грузии число заболевших COVID-19 приблизилось к тысяче человек В регионе
09:59
Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020) Финансы
09:55
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.07.2020) Финансы
09:52
Экс-супруга Безоса на несколько часов стала самой богатой женщиной планеты Финансы
09:51
Глава МИД Кыргызстана переболел коронавирусом В регионе
09:42
Боррель призвал Армению и Азербайджан к прямым переговорам Нагорно-карабахский конфликт
09:40
В Узбекистане зафиксирован антирекорд по числу заразившихся COVID-19 В регионе
09:40
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта Нагорно-карабахский конфликт
09:22
Помощник президента Азербайджана: Атака Армении готовилась заранее Нагорно-карабахский конфликт
09:21
Минобороны: Армяне вновь обстреляли две деревни Товуза Нагорно-карабахский конфликт
08:53
Ученые назвали новый фактор риска заболеваемости коронавирусом Другие страны
08:18
Чикагский марафон отменен во второй раз в истории  Индивидуальные
07:55
В США приступили к выпуску вакцины от коронавируса Другие страны
07:33
На конференции во Франции подняли тему карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента