В Узбекистане зафиксирован антирекорд по числу заразившихся COVID-19

Новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Узбекистане за минувшие сутки - 689, всего их 13 872.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
По данным ведомства, 689 новых случаев – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний показатель самого высокого прироста заболевания - 500 инфицированных, был зафиксирован 12 июля.
За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 64 человека.