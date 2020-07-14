В Узбекистане зафиксирован антирекорд по числу заразившихся COVID-19

За сутки в стране коронавирусом заразились 689 человек

Новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Узбекистане за минувшие сутки - 689, всего их 13 872.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, 689 новых случаев – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний показатель самого высокого прироста заболевания - 500 инфицированных, был зафиксирован 12 июля.

За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 64 человека.