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В Узбекистане задержаны 30 человек по подозрению в причастности к терроризму

В Узбекистане задержаны 30 человек по подозрению в причастности к терроризму Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали в Ташкенте 30 человек, которых подозревают в принадлежности к террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".
В регионе
27 января 2022 г. 11:30
В Узбекистане задержаны 30 человек по подозрению в причастности к терроризму

Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали в Ташкенте 30 человек, которых подозревают в принадлежности к террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Службе госбезопасности Узбекистана.

"В ходе совместной операции правоохранительных органов Узбекистана в Ташкенте задержано 30 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанные приехали в столицу на заработки из Андижанской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей.

В ходе доследственных мероприятиях, уточнили в пресс-службе, установлено, что они планировали выехать в Сирию и вступить там в ряды боевиков.

Организация "Катиба Таухид валь-Джихад" 26 сентября 2016 года решением Верховного суда Узбекистана признана террористической, ее деятельность запрещена на территории страны.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda terrorda şübhəli bilinən 30 nəfər saxlanılıb

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