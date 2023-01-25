О нас

В Узбекистане в рамках указа президента сократят более 17 тыс. чиновников

В Узбекистане в рамках указа президента сократят более 17 тыс. чиновников Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал указ "О мерах по эффективной организации деятельности органов исполнительной власти" в целях реализации очередного этапа административной реформы. В рамках этих мер количество самостоятельных органов исполнит
В регионе
25 января 2023 г. 12:29
В Узбекистане в рамках указа президента сократят более 17 тыс. чиновников

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал указ "О мерах по эффективной организации деятельности органов исполнительной власти" в целях реализации очередного этапа административной реформы. В рамках этих мер количество самостоятельных органов исполнительной власти сократят с 61 до 28, а количество министерств с 25 до 21.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Также известно, что в министерствах и ведомствах сократят 17 447 штатных единиц управленческого и производственного персонала, что составляет 24% от общей численности. В том числе количество заместителей глав министерств и ведомств уменьшится с 207 до 144 (на 30%).

В связи с этим будет освобождено 703 автомобиля и 10 зданий. Сообщается, что в результате вышеуказанных мер республика сэкономит 1,5 трлн сумов (1,3 млрд долларов) за счет сокращения штатных единиц и 70 млрд сумов (61,87 млн долларов) за счет сокращения количества транспорта.

Общее количество сотрудников министерств и ведомств, согласно указу, установлено в количестве 56 573 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi