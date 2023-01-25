В Узбекистане в рамках указа президента сократят более 17 тыс. чиновников

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал указ "О мерах по эффективной организации деятельности органов исполнительной власти" в целях реализации очередного этапа административной реформы. В рамках этих мер количество самостоятельных органов исполнит

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал указ "О мерах по эффективной организации деятельности органов исполнительной власти" в целях реализации очередного этапа административной реформы. В рамках этих мер количество самостоятельных органов исполнительной власти сократят с 61 до 28, а количество министерств с 25 до 21.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Также известно, что в министерствах и ведомствах сократят 17 447 штатных единиц управленческого и производственного персонала, что составляет 24% от общей численности. В том числе количество заместителей глав министерств и ведомств уменьшится с 207 до 144 (на 30%).



В связи с этим будет освобождено 703 автомобиля и 10 зданий. Сообщается, что в результате вышеуказанных мер республика сэкономит 1,5 трлн сумов (1,3 млрд долларов) за счет сокращения штатных единиц и 70 млрд сумов (61,87 млн долларов) за счет сокращения количества транспорта.



Общее количество сотрудников министерств и ведомств, согласно указу, установлено в количестве 56 573 человек.