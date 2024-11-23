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В Узбекистане создают промзону, где реализуют 47 проектов стоимостью $1,375 млрд

В Узбекистане создают промзону, где реализуют 47 проектов стоимостью $1,375 млрд В специальной промышленной зоне "Янги авлод" в Янгихаётском районе Ташкента будут реализованы 47 проектов общей стоимостью 1,375 млрд долларов.
В регионе
23 ноября 2024 г. 17:49
В Узбекистане создают промзону, где реализуют 47 проектов стоимостью $1,375 млрд

В специальной промышленной зоне "Янги авлод" в Янгихаётском районе Ташкента будут реализованы 47 проектов общей стоимостью 1,375 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся промзону, которая займет важное место в экономике региона. В настоящее время ведется активная работа по созданию инфраструктуры.

В промзоне, которая будет создана на площади 764 гектара, будут реализованы проекты в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство строительных материалов, электротехнической, машиностроительной и химической продукции. Эти предприятия обеспечат создание около 12 тыс. новых рабочих мест.

Президент сказал, что предприятия зоны будут работать в сотрудничестве с ведущими международными брендами, которые планируют выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт.

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