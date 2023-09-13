В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект

В Узбекистане искусственный интеллект будет бороться с коррупцией.

В Узбекистане искусственный интеллект будет бороться с коррупцией.

Как передает Report со ссылкой на Sptutnik-Узбекистан, об этом сообщает информационная служба антикоррупционного агентства.

Создание электронных платформ в Узбекистане для предотвращения влияния на финансово-хозяйственную деятельность организаций/лиц, конфликта интересов, легализации преступных доходов и нарушений законодательства в сфере госзакупок - эти и другие вопросы обсудили представители Агентства по противодействию коррупции и компании G42 в ходе прошедшей встречи.

Как отмечается в сообщении, Агентство по противодействию коррупции уже занимается повсеместным внедрением специальных программ подобного рода. В их числе ресурс e-antibody, оценивающий антикоррупционную деятельность госорганов, и платформа, позволяющая осуществлять мониторинг социальных сетей с помощью искусственного интеллекта.

Компания G42 занимается разработкой и реализацией проектов, направленных на применение возможностей искусственного интеллекта в государственных услугах, финансовой сфере и спорте.