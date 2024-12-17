В Узбекистане при взрыве на заправке погиб один человек

Один человек погиб в результате взрыва и последующего пожара на многотопливной автозаправочной станции в городе Фергане Узбекистана.

Один человек погиб в результате взрыва и последующего пожара на многотопливной автозаправочной станции в городе Фергане Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) региона.

Кроме того, четыре человека получили травмы, восемь находятся под меднаблюдением.

По информации УЧС, взрыв произошел в 13:43 во время слива сжиженного газа. Причиной происшествия стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности.