В Узбекистане построят восемь заводов по переработке отходов на сумму $1,3 млрд

Совместно с иностранными инвесторами в Узбекистане планируют открыть восемь мусоросжигательных заводов, заводы по переработке отходов и свалочного газа на Ахангаранском полигоне. Всего в реализацию плана проинвестировано порядка 1,3 млрд долларов.

Совместно с иностранными инвесторами в Узбекистане планируют открыть восемь мусоросжигательных заводов, заводы по переработке отходов и свалочного газа на Ахангаранском полигоне. Всего в реализацию плана проинвестировано порядка 1,3 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента страны, о проектах проинформировали главу государства Шавката Мирзиёева.

Из этих предприятий два завода будут построены в Андижанской и Ташкентской области за счет прямых инвестиций китайской компании в размере 350 млн долларов (будут перерабатывать 4 тыс. тонн отходов в день и вырабатывать 630 млн кВт·ч электроэнергии в год); два завода в Самаркандской и Кашкадарьинской областях за счет инвестиций другой китайской компании в размере 310 млн долларов (будут перерабатывать 3 тыс. тонн отходов в день и получать 480 млн кВт·ч электроэнергии в год); один завод для Бухарской и Навоийской областей за счет средств компании из ОАЭ в размере 200 млн долларов (будет перерабатывать 1,5 тысячи тонн отходов в день и производить 363 млн кВт·ч электроэнергии в год), а также завод по выработке электроэнергии из газа на полигоне бытовых отходов в Ахангаранском районе Ташкентской области за счет средств южнокорейской компании 55 млн долларов (мощность составит 16 МВт).

Как говорится в сообщении, благодаря этим проектам каждый год будут сжигать свыше 4,7 млн тонн отходов и вырабатывать 2,1 млрд кВт·ч электроэнергии на сумму 97 млн долларов. Это сэкономит 152 млн кубометров природного газа и сократит выбросы парниковых газов на 2,4 млн тонн.

На данный момент в Узбекистане ежегодно перерабатывается лишь 4-5% от 14 млн тонн отходов, в атмосферу и почву попадает более 7 млн тонн парниковых газов и 43 тыс. тонн ядовитых фильтратов, которые образуются на мусорных полигонах.