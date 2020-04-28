​В Узбекистане почти 140 тысяч домов остались без газа из-за урагана

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Газоснабжение нарушено почти в 140 тысячах домов в трех областях Узбекистана в результате урагана, прошедшего минувшей ночью на территории страны,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаминот", газового оператора республики.

"Свыше 138 тысяч домов в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях временно отключены от газоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале газового оператора.

По данным компании, в результате стихии обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.