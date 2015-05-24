​В Узбекистане по всей стране приостановлен обмен валют

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Центробанк Узбекистана в связи с дефицитом наличных приостановил по всей стране обменные операции, связанные с валютой.

Как передает Report, согласно заявлению официальных представителей Центробанка, граждане и компании страны не смогут совершать валютные операции по меньшей мере до начала июля.

Премьер-министру Узбекистана за несколько дней до этого было направлено предупреждение о дефиците наличных. Принятое Центробанком решение свидетельствует об острой нехватке иностранной валюты.

Отмечается, что из-за роста курса доллара относительно рубля и экономического кризиса, связанного с санкциями Запада, трудовые мигранты резко сократили объем денежных переводов из России в Узбекистан.

На прошлой неделе в Узбекистане стоимость доллара на черном рынке достигла рекордной отметки в 5 тысяч узбекских сум.