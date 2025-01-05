В Узбекистане осудили мужчину, участвовавшего в боях в Украине на стороне РФ

Андижанской городской суд по уголовным делам приговорил 39-летнего гражданина Узбекистана Т. А. к ограничению свободы на 4 года и 2 месяца за участие в боевых действиях на территории Украины в составе ВС России.

Андижанской городской суд по уголовным делам приговорил 39-летнего гражданина Узбекистана Т. А. к ограничению свободы на 4 года и 2 месяца за участие в боевых действиях на территории Украины в составе ВС России.

Как передает Report , об этом сообщило местное издание Gazeta.uz.

Согласно судебным материалам, житель Андижана уехал в Россию на заработки в апреле 2023 года, но вскоре решил отправиться на войну в Украине на стороне ВС РФ.

В июле того же года он подписал контракт с Минобороны России, прошел курс военной подготовки и был направлен в зону боевых действий. В своих показаниях подсудимый указал, что 21 июля 2023 года он заключил дополнительные контракты с российскими силами, по которым ему было обещано 450 тысяч рублей (около 4 950 долларов США на тот период - ред.) в месяц за участие в боевых действиях. Сначала он получил два платежа по 150 тысяч рублей, но затем выплаты прекратились. В декабре 2023 года он вернулся в Узбекистан и сообщил местным правоохранительным органам о своем участии в войне на территории Украины.

При вынесении решения суд учел его раскаяние, признание вины, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости и семейное положение (наличие троих детей). Согласно уголовному кодексу Узбекистана, участие в вооруженном конфликте в качестве наемника может повлечь наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

В частности, согласно приговору, осужденному запрещено покидать место проживания, за исключением времени, необходимого для работы или учебы, а также для поездок к месту работы или учебы и возвращения домой. Также он не может без согласия контролирующего органа менять место жительства и покидать территорию Андижанской области.