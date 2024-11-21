В Узбекистане одобрен новый состав правительства

Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана одобрила состав Кабмина, включающий в себя должности четырех заместителей премьер-министра.

Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана одобрила состав Кабмина, включающий в себя должности четырех заместителей премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов представил в законодательную палату новый состав правительства.

Согласно сообщению, депутаты одобрили назначение вице-премьером Ачилбая Раматова, министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова и Джамшида Ходжаева. Статус заместителя премьер-министра сохранила председатель комитета семьи и женщин Зулайхо Махкамова.

Отметим, что вчера президент страны Шавкат Мирзиеев внес в законодательную (нижнюю) палату парламента кандидатуру Арипова для переназначения на пост премьера.