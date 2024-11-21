О нас

В Узбекистане одобрен новый состав правительства

В Узбекистане одобрен новый состав правительства Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана одобрила состав Кабмина, включающий в себя должности четырех заместителей премьер-министра.
В регионе
21 ноября 2024 г. 17:10
В Узбекистане одобрен новый состав правительства

Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана одобрила состав Кабмина, включающий в себя должности четырех заместителей премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов представил в законодательную палату новый состав правительства.

Согласно сообщению, депутаты одобрили назначение вице-премьером Ачилбая Раматова, министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова и Джамшида Ходжаева. Статус заместителя премьер-министра сохранила председатель комитета семьи и женщин Зулайхо Махкамова.

Отметим, что вчера президент страны Шавкат Мирзиеев внес в законодательную (нижнюю) палату парламента кандидатуру Арипова для переназначения на пост премьера.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Хакан Фидан: Мир на Южном Кавказе сегодня ближе, чем когда-либо
Хакан Фидан: Мир на Южном Кавказе сегодня ближе, чем когда-либо
21 ноября 2024 г. 16:46
В результате атак ВС РФ в Кривом Роге пострадали 26 человек
В результате атак ВС РФ в Кривом Роге пострадали 26 человек
21 ноября 2024 г. 16:27
Хакан Фидан: В 2025 году продолжим диалог с Россией и Украиной по прекращению войны
Хакан Фидан: В 2025 году продолжим диалог с Россией и Украиной по прекращению войны
21 ноября 2024 г. 14:53
Парламент Грузии определит дату президентских выборов в ближайшие дни
Парламент Грузии определит дату президентских выборов в ближайшие дни
21 ноября 2024 г. 14:40
Два человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском
Два человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском
21 ноября 2024 г. 14:16
Лукашенко сообщил о достаточном количестве подписей для выдвижения в президенты
Лукашенко сообщил о достаточном количестве подписей для выдвижения в президенты
21 ноября 2024 г. 13:35
Кобахидзе снова станет кандидатом на пост премьер-министра Грузии
Кобахидзе снова станет кандидатом на пост премьер-министра Грузии
21 ноября 2024 г. 13:20
Правительство Грузии увеличивает финансирование лоббистской компании США
Правительство Грузии увеличивает финансирование лоббистской компании США
21 ноября 2024 г. 13:01
СМИ Армении сообщили о возможных отставках глав Минздрава и Минтруда
СМИ Армении сообщили о возможных отставках глав Минздрава и Минтруда
21 ноября 2024 г. 12:20
Захарова: Появление НАТО в Украине будет означать его вступление в войну против РФ
Захарова: Появление НАТО в Украине будет означать его вступление в войну против РФ
21 ноября 2024 г. 12:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi