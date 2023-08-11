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В Узбекистане начнется суд по делу о смерти 65 детей из-за индийского препарата

В Узбекистане начнется суд по делу о смерти 65 детей из-за индийского препарата Сегодня в Ташкенте начинается суд по делу о смерти 65 детей в Узбекистане из-за препарата "Док-1 Макс" производства Индии.
В регионе
11 августа 2023 г. 09:41
В Узбекистане начнется суд по делу о смерти 65 детей из-за индийского препарата

Сегодня в Ташкенте начинается суд по делу о смерти 65 детей в Узбекистане из-за препарата "Док-1 Макс" производства Индии.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, число подозреваемых по этому делу составляет 21 человек. В их числе директор Quramax Medikal, гражданин Индии и экс-директор Агентства по развитию фармотрасли Узбекистана.

Дело будут рассматривать в Ташкентском городском суде.

Отметим, что в январе этого года Минздрав Узбекистана сообщил о том, что углубленный контроль качества показал, что в некоторых сериях препаратов "Док-1 Макс" и "Амбронол" вместо пропиленгликоля или вместе с ним имелись этиленгликоль и диэтиленгликоль. В связи с этим министерство приостановило реализацию ранее ввезенных в страну препаратов.

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