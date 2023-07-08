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В Узбекистане начался "день тишины" перед президентскими выборами

В Узбекистане начался "день тишины" перед президентскими выборами В Узбекистане в субботу проходит "день тишины" перед досрочными выборами президента.
В регионе
8 июля 2023 г. 10:27
В Узбекистане начался день тишины перед президентскими выборами

В Узбекистане в субботу проходит "день тишины" перед досрочными выборами президента.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

Основной день президентских выборов запланирован на завтра, 9 июля. За день до голосования, в "день тишины" по всей республике действует запрет на любые виды предвыборной пропаганды и агитации.

Предвыборная агитация стартовала в республике 7 июня после регистрации всех кандидатов.

С 28 июня до 5 июля на всех избирательных участках в республике и за рубежом проходило досрочное голосование. 1 июля 2023 года правом досрочного голосования воспользовались 376 623 избирателя. Из них 275 592 проголосовали на территории республики, а 101 031 - за рубежом.

Это будут первые президентские выборы после внесения в конституцию поправок, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

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Версия на английском языке ‘Day of silence’ starts in Uzbekistan before presidential elections

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