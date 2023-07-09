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В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента

В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10 784 избирательных участках, за исключением 56 в 39 зарубежных странах, организованных при дипломатических и других представительствах республики.
В регионе
9 июля 2023 г. 07:25
В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента

Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10 784 избирательных участках, за исключением 56 в 39 зарубежных странах, организованных при дипломатических и других представительствах республики.

Как передает Report, на выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

За пост президента будут бороться четыре кандидата - Иноятов Улугбек Ильясович от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавкат Миромонович Мирзиёев от Либерально-демократической партии, Махмудова Робахон Анваровна от социал-демократической партии "Адолат", Абдушукур Хамзаев от Экологической партии Узбекистана.

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