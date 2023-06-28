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В Узбекистане началось досрочное голосование на досрочных выборах президента

В Узбекистане началось досрочное голосование на досрочных выборах президента Досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана, которые назначены на 9 июля, началось 28 июня, из-за праздника Гурбан байрамы избирательные участки открылись не в 09:00 по местному времени, а в 11:00.
В регионе
28 июня 2023 г. 10:21
В Узбекистане началось досрочное голосование на досрочных выборах президента

Досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана, которые назначены на 9 июля, началось 28 июня, из-за праздника Гурбан байрамы избирательные участки открылись не в 09:00 по местному времени, а в 11:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

"Сегодня, 28 июня, началось досрочное голосование. Все избирательные участки по республике и за рубежом открылись для досрочного голосования в 11:00 по местному времени. Время досрочного голосования на избирательном участке - с 09:00 до 18:00 в будние дни и с 11:00 до 17:00 в выходные и праздничные дни", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что, согласно постановлению президента, в связи с праздником Гурбан байрамы 28 июня объявлено в республике праздничным нерабочим днем, 29-30 июня также объявлены выходными днями.

Также сообщалось, что всего для организации досрочных выборов президента организовано 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 зарубежных странах при посольствах и других представительствах республики.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии напомнила также, что досрочное голосование закончится 5 июля. В соответствии с избирательным кодексом досрочно проголосовать может избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства. Для этого он должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, в котором указывается причина отсутствия в день выборов, это может быть отпуск, командировка, выезд за границу или иная уважительная причина.

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