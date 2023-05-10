В Узбекистане началась избирательная кампания по досрочным выборам президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана в среду на своем заседании приняла решение о начале избирательной кампании по досрочным выборам президента республики.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана в среду на своем заседании приняла решение о начале избирательной кампании по досрочным выборам президента республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев на заседании комиссии.

"В соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева о назначении досрочных выборов президента Узбекистана, а также на основании Избирательного кодекса и Конституции Республики Узбекистан Центральная избирательная комиссия объявляет о начале избирательной кампании по досрочным выборам президента республики, которые в соответствии с указом президента пройдут 9 июля", - отметил он.