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В Узбекистане началась инаугурация Мирзиёева

В Узбекистане началась инаугурация Мирзиёева В Ташкенте началась церемония вступления в должность вновь избранного президента Шавката Мирзиёева.
В регионе
14 июля 2023 г. 11:00
В Узбекистане началась инаугурация Мирзиёева

В Ташкенте началась церемония вступления в должность вновь избранного президента Шавката Мирзиёева.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

Она проходит в рамках совместного заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса.

Напомним, досрочные президентские выборы состоялись в Узбекистане 9 июля. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. За Шавката Мирзиёева проголосовало 87,05% избирателей.

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