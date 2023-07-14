В Узбекистане началась инаугурация Мирзиёева

В Ташкенте началась церемония вступления в должность вновь избранного президента Шавката Мирзиёева.

В Ташкенте началась церемония вступления в должность вновь избранного президента Шавката Мирзиёева.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

Она проходит в рамках совместного заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса.

Напомним, досрочные президентские выборы состоялись в Узбекистане 9 июля. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. За Шавката Мирзиёева проголосовало 87,05% избирателей.