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В Узбекистане начала свою работу сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ

В Узбекистане начала свою работу сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ В Самарканде начала свою работу осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА).
В регионе
27 октября 2022 г. 10:27
В Узбекистане начала свою работу сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ

В Самарканде начала свою работу осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА).

Как передает Report, об этом сообщили узбекские СМИ.

В заседании принимают участие более 500 руководителей и членов парламентских делегаций стран-участниц МПА, представителей международных организаций, ученых и экспертов.

Начнется сессия с заседаний постоянных комиссий Ассамблеи, в том числе комиссий по культуре, информации, аграрной политике, экологии, политическим вопросам и международному сотрудничеству.

Параллельно пройдет Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ, где соберутся молодые парламентарии стран Содружества.

В рамках заседания Совета МПА СНГ главы парламентских делегаций обсудят итоги мероприятий, прошедших в 2022 году и результаты наблюдений за избирательными кампаниями в странах ближнего зарубежья.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda MDB Parlamentlərarası Assambleyasının sessiyası işə başlayıb
Версия на английском языке Session of CIS Inter-Parliamentary Assembly starts work in Uzbekistan

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