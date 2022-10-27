В Узбекистане начала свою работу сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ

В Самарканде начала свою работу осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА).

В Самарканде начала свою работу осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА).

Как передает Report, об этом сообщили узбекские СМИ.

В заседании принимают участие более 500 руководителей и членов парламентских делегаций стран-участниц МПА, представителей международных организаций, ученых и экспертов.

Начнется сессия с заседаний постоянных комиссий Ассамблеи, в том числе комиссий по культуре, информации, аграрной политике, экологии, политическим вопросам и международному сотрудничеству.

Параллельно пройдет Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ, где соберутся молодые парламентарии стран Содружества.

В рамках заседания Совета МПА СНГ главы парламентских делегаций обсудят итоги мероприятий, прошедших в 2022 году и результаты наблюдений за избирательными кампаниями в странах ближнего зарубежья.