В Узбекистане начала свою работу сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ

В Самарканде начала свою работу осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА).
Как передает Report, об этом сообщили узбекские СМИ.
В заседании принимают участие более 500 руководителей и членов парламентских делегаций стран-участниц МПА, представителей международных организаций, ученых и экспертов.
Начнется сессия с заседаний постоянных комиссий Ассамблеи, в том числе комиссий по культуре, информации, аграрной политике, экологии, политическим вопросам и международному сотрудничеству.
Параллельно пройдет Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ, где соберутся молодые парламентарии стран Содружества.
В рамках заседания Совета МПА СНГ главы парламентских делегаций обсудят итоги мероприятий, прошедших в 2022 году и результаты наблюдений за избирательными кампаниями в странах ближнего зарубежья.