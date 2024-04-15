В Узбекистане на полигоне Термез начались совместные узбекско-индийские военные учения

Совместные учения "Дружба" вооруженных сил Узбекистана и Индии начались на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.

Совместные учения "Дружба" вооруженных сил Узбекистана и Индии начались на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Узбекистана.

"На военном полигоне Термез начались совместные военные учения "Достлик" ("Дружба") с участием подразделений министерств обороны Узбекистана и Индии. Это пятые военные учения с участием военнослужащих двух стран. С 2019 года учения "Дружба" прошли по два раза в обеих странах", - говорится в сообщении.

В Минобороны Узбекистана добавили, что "основной целью учений является повышение координации и сплоченности между воинскими подразделениями в совместной борьбе с терроризмом и других операциях".