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В Узбекистане на полигоне Термез начались совместные узбекско-индийские военные учения

В Узбекистане на полигоне Термез начались совместные узбекско-индийские военные учения Совместные учения "Дружба" вооруженных сил Узбекистана и Индии начались на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.
В регионе
15 апреля 2024 г. 14:13
В Узбекистане на полигоне Термез начались совместные узбекско-индийские военные учения

Совместные учения "Дружба" вооруженных сил Узбекистана и Индии начались на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Узбекистана.

"На военном полигоне Термез начались совместные военные учения "Достлик" ("Дружба") с участием подразделений министерств обороны Узбекистана и Индии. Это пятые военные учения с участием военнослужащих двух стран. С 2019 года учения "Дружба" прошли по два раза в обеих странах", - говорится в сообщении.

В Минобороны Узбекистана добавили, что "основной целью учений является повышение координации и сплоченности между воинскими подразделениями в совместной борьбе с терроризмом и других операциях".

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