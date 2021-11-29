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В Узбекистане из-за взрыва в общежитии пострадали 18 человек

В Узбекистане из-за взрыва в общежитии пострадали 18 человек Взрыв газа произошел в понедельник утром в общежитии для рабочих одного из предприятий Ташкента, в результате ЧП пострадали 18 человек.
В регионе
29 ноября 2021 г. 10:46
В Узбекистане из-за взрыва в общежитии пострадали 18 человек

Взрыв газа произошел в понедельник утром в общежитии для рабочих одного из предприятий Ташкента, в результате ЧП пострадали 18 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В общежитии для рабочих одного из предприятий Ташкента 29 ноября в 05:05 часов произошла вспышка газовоздушной смеси, с ожогами различной тяжести госпитализированы 18 человек", - говорится в сообщении МЧС страны. По сведениям пресс-службы, на данный момент информации о погибших нет.

Сообщается, что взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Ведется расследование причин происшествия.

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Версия на английском языке Uzbek dorm explosion leaves 18 injured

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