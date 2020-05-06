В Узбекистане число случаев COVID-9 выросло до 2 217

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 10 человек и достигло 2 217.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 6 мая 2020 года в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2 217", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Во вторник было зафиксировано 18 новых случаев COVID-19, в понедельник - 40.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.