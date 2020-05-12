В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2 509

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 23 человека и достигло 2 509.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Накануне число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2 486, десять пациентов скончались, 1 988 выздоровели.

В инфекционных больницах республики лечатся 511 пациентов, состояние 6 человек оценивается как тяжелое. Более 40 тысяч человек находятся на карантине.