В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5 293

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 30 человек и достигло 5 293.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев выросло до 5 263, 19 пациентов скончались, 4 019 выздоровели.

По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1 255 пациентов с COVID-19, в том числе 14 - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.