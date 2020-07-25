В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 19 653

Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 667 и достигло 19 653.

Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 667 и достигло 19 653.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К пятнице число зарегистрированных случаев составляло 18 986, скончались 103 пациента, 10149 выздоровели.

"По состоянию на 25 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 19 653", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 107 человек.