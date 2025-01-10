В Узбекистане арестовали четырех подозреваемых по делу о гибели трех человек в отеле

В Узбекистане задержали четырех человек по делу о гибели двух граждан России и местного жителя в одном из ташкентских отелей.

В Узбекистане задержали четырех человек по делу о гибели двух граждан России и местного жителя в одном из ташкентских отелей.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Арестованы владелец гостиницы, сантехник и двое людей, продавших некачественное оборудование.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления неизвестным газом, который попал в вентиляционную систему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 186 УК Узбекистана (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).