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В Узбекистане арестовали четырех подозреваемых по делу о гибели трех человек в отеле

В Узбекистане арестовали четырех подозреваемых по делу о гибели трех человек в отеле В Узбекистане задержали четырех человек по делу о гибели двух граждан России и местного жителя в одном из ташкентских отелей.
В регионе
10 января 2025 г. 15:28
В Узбекистане арестовали четырех подозреваемых по делу о гибели трех человек в отеле

В Узбекистане задержали четырех человек по делу о гибели двух граждан России и местного жителя в одном из ташкентских отелей.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Арестованы владелец гостиницы, сантехник и двое людей, продавших некачественное оборудование.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления неизвестным газом, который попал в вентиляционную систему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 186 УК Узбекистана (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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