В Узбекистане арестовали четырех подозреваемых по делу о гибели трех человек в отеле

В Узбекистане задержали четырех человек по делу о гибели двух граждан России и местного жителя в одном из ташкентских отелей.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
Арестованы владелец гостиницы, сантехник и двое людей, продавших некачественное оборудование.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления неизвестным газом, который попал в вентиляционную систему.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 186 УК Узбекистана (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).