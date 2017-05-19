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    В Узбекистане 1,5 тыс. человек отравились мороженым

    В настоящее время с диагнозом пищевое отравление в больнице остаются сотни человек

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана мороженым отравились в общей сложности 1,5 тыс. человек. Сотням жителей была оказана первая медицинская помощь, сообщает Report со ссылкой на  centralasian.org.

    В настоящее время с диагнозом пищевое отравление в больнице остаются сотни человек. 

    Как сообщил один из андижанских врачей, в больнице Шахрихана после пищевого отравления проходят лечение около 200 человек, пять человек переведены в реанимационное отделение.

    В правоохранительных органах Андижанской области сообщили о том, что все отравившиеся ели мороженое в кафе "Макс" в центре Шахрихана.

    Ранее в город прибыла группа врачей во главе с замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Узбекистана Сайдмурадом Сайдалиевым.

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