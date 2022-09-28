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В Усть-Илимске арестовали стрелявшего в военкома

В Усть-Илимске арестовали стрелявшего в военкома Усть-Илимский городской суд арестовал до конца ноября 25-летнего мужчину, ранившего военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева.
В регионе
28 сентября 2022 г. 11:01
В Усть-Илимске арестовали стрелявшего в военкома

Усть-Илимский городской суд арестовал до конца ноября 25-летнего мужчину, ранившего военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Усть-Илимского суда.

"[Суд постановил] избрать в отношении обвиняемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 ноября 2022 года", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по Иркутской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

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