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Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18 От отравления суррогатным сидром в Ульяновской области умерли 18 человек.
В регионе
6 июня 2023 г. 10:22
Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

От отравления суррогатным сидром в Ульяновской области умерли 18 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства здравоохранения региона.

"С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу", - отмечается в сообщении.

По информации и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеси Колотик-Каменевой, в настоящее время для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуты 88 коек. "В том числе в Центральной городской клинической больнице - 20 терапевтических и 5 реанимационных [коек], в стационаре клинической больницы №172 ФМБА России - 20 терапевтических и 3 реанимационные койки, в Центре специализированных видов медицинской помощи - 10 коек на базе профильного токсикологического отделения, а также в Центральной клинической медико-санитарной части - 20 терапевтических и 10 реанимационных коек", - говорится в сообщении.

09.07

Число случаев отравления суррогатным сидром в Ульяновской области Россия увеличилось до 51, в том числе 16 умерших.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС и.о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.

"Общее число пострадавших - 51 человек, из них 16 человек умерли", - сказала собеседница агентства.

Колотик-Каменева добавила, что в основном состояние пострадавших средне-тяжелое. "У ряда пациентов положительная динамика", - уточнила она.

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