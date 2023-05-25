В Украину вернулись 106 пленных, воевавших в Бахмутском направлении

В рамках обмена пленными с Россией в Украину вернулись 106 военных. Они участвовали в боях в Бахмутском направлении.

В рамках обмена пленными с Россией в Украину вернулись 106 военных. Они участвовали в боях в Бахмутском направлении.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, из них 8 человек - это офицеры, 98 - военнослужащие рядового и сержантского состава. Среди тех, кто вернулся из плена, 68 считались пропавшими без вести. Самому старшему из освобожденных военных уже исполнилось 59 лет, самому младшему - 21 год.

"Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил противнику двигаться дальше", - написал Ермак.