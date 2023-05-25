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В Украину вернулись 106 пленных, воевавших в Бахмутском направлении

В Украину вернулись 106 пленных, воевавших в Бахмутском направлении В рамках обмена пленными с Россией в Украину вернулись 106 военных. Они участвовали в боях в Бахмутском направлении.
В регионе
25 мая 2023 г. 16:02
В Украину вернулись 106 пленных, воевавших в Бахмутском направлении

В рамках обмена пленными с Россией в Украину вернулись 106 военных. Они участвовали в боях в Бахмутском направлении.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, из них 8 человек - это офицеры, 98 - военнослужащие рядового и сержантского состава. Среди тех, кто вернулся из плена, 68 считались пропавшими без вести. Самому старшему из освобожденных военных уже исполнилось 59 лет, самому младшему - 21 год.

"Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил противнику двигаться дальше", - написал Ермак.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna müdafiəçiləri Baxmut istiqamətində döyüşən 106 ukraynalı hərbçini azad ediblər

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