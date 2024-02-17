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В Украину с визитом прибыла спикер парламента Латвии

В Украину с визитом прибыла спикер парламента Латвии В Украину с визитом прибыла спикер Саэйма Латвии Дайга Миериня.
В регионе
17 февраля 2024 г. 16:20
В Украину с визитом прибыла спикер парламента Латвии

В Украину с визитом прибыла спикер Саэйма Латвии Дайга Миериня.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-служба Верховной Рады Украины.

Миериню встретила зампредседателя Верховной Рады Елена Кондратюк, которая отметила, что этот визит еще больше укрепит дружеский альянс между двумя странами.

Сообщается, что сегодня правительства двух стран заключили соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, в рамках которого на восстановительные работы в Украине из госбюджета Латвии на 2024 год ожидается предоставление 5 млн евро. В частности, 2 млн евро будут направлены на закупку оборудования и материалов для проектов по восстановлению Черниговской области, 3 млн евро - реконструкцию социальной инфраструктуры в данной области.

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Версия на английском языке Latvian parliament speaker arrives in Ukraine

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