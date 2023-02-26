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В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии

В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии Сегодня в Украину с рабочим визитом прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
В регионе
26 февраля 2023 г. 20:13
В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии

Сегодня в Украину с рабочим визитом прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Как передает Report, об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев", - написал он.

Резников добавил, что помощь Эстонии Украины превысила 1% ВВП страны.

"Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте - общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов - это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", - заявил министр.

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