В Украину с начала войны вернулось более 320 тысяч человек

"В Украину уже вернулись более 320 тысяч наших соотечественников, большинство из которых - мужчины".
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила Государственная пограничная служба.
"Более 320 тысяч граждан Украины, большинство из которых мужчины, вернулись домой с начала открытой вооруженной агрессии России против Украины", - уточняется в сообщении.
Также приводится слова одного из украинцев, прибывшего из Польши на Родину помогать побратимам.
"Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за страну. Украина должна быть свободной, как и все люди", – отметил он.