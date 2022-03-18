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В Украину с начала войны вернулось более 320 тысяч человек

В Украину с начала войны вернулось более 320 тысяч человек "В Украину уже вернулись более 320 тысяч наших соотечественников, большинство из которых - мужчины".
В регионе
18 марта 2022 г. 08:51
В Украину с начала войны вернулось более 320 тысяч человек

"В Украину уже вернулись более 320 тысяч наших соотечественников, большинство из которых - мужчины".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила Государственная пограничная служба.

"Более 320 тысяч граждан Украины, большинство из которых мужчины, вернулись домой с начала открытой вооруженной агрессии России против Украины", - уточняется в сообщении.

Также приводится слова одного из украинцев, прибывшего из Польши на Родину помогать побратимам.

"Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за страну. Украина должна быть свободной, как и все люди", – отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə başlayandan Ukraynaya 320 mindən çox insan qayıdıb

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