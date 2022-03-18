В Украину с начала войны вернулось более 320 тысяч человек

В Украину с начала войны вернулось более 320 тысяч человек

"В Украину уже вернулись более 320 тысяч наших соотечественников, большинство из которых - мужчины".

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"В Украину уже вернулись более 320 тысяч наших соотечественников, большинство из которых - мужчины". Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила Государственная пограничная служба. "Более 320 тысяч граждан Украины, большинство из которых мужчины, вернулись домой с начала открытой вооруженной агрессии России против Украины", - уточняется в сообщении. Также приводится слова одного из украинцев, прибывшего из Польши на Родину помогать побратимам. "Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за страну. Украина должна быть свободной, как и все люди", – отметил он. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook