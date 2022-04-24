В украинском Мелитополе похитили консула Болгарии

Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили консула Болгарии.

Несколько часов назад стало известно, что в украинском Мелитополе похитили консула Болгарии.

Как передает Report, об этом в эфире национального марафона заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. В отношении активистов, бизнесменов - у них это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии", - сказал он.