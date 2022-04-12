В украинском Мариуполе погибли около 22 тыс. человек

В окруженном Мариуполе в результате действия российских войск погибли до 22 тысяч человек.
Как передает Report, об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в комментарии
"Сейчас мы говорим об от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - сказал Кириленко.
Глава ОВА отметил, что ситуация в городе тяжелая и добавил, что подсчет жертв осложняется непрерывными боевыми действиями.
Он также прокомментировал химическую атаку россиян в Мариуполе.
"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината, трое людей почувствовали себя плохо", - отметил Кириленко.