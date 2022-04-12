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В украинском Мариуполе погибли около 22 тыс. человек

В украинском Мариуполе погибли около 22 тыс. человек В окруженном Мариуполе в результате действия российских войск погибли до 22 тысяч человек.
В регионе
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12 апреля 2022 г. 22:05
В украинском Мариуполе погибли около 22 тыс. человек

В окруженном Мариуполе в результате действия российских войск погибли до 22 тысяч человек.

Как передает Report, об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в комментарии CNN.

"Сейчас мы говорим об от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - сказал Кириленко.

Глава ОВА отметил, что ситуация в городе тяжелая и добавил, что подсчет жертв осложняется непрерывными боевыми действиями.

Он также прокомментировал химическую атаку россиян в Мариуполе.

"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината, трое людей почувствовали себя плохо", - отметил Кириленко.

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