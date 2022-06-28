Войска РФ обстреляли мирных жителей Лисичанска, есть погибшие и раненые

В городе Лисичанске под обстрел из "Ураганов" попала толпа мирных людей. Горожане пришли набрать воды, в это время россияне открыли огонь из артиллерии. По меньшей мере восемь погибших и более 20 раненых.

В городе Лисичанске под обстрел из "Ураганов" попала толпа мирных людей. Горожане пришли набрать воды, в это время россияне открыли огонь из артиллерии. По меньшей мере восемь погибших и более 20 раненых.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган".

"Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы", - написал глава Луганской ОВА.