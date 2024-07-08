МВД Украины: Из-за атак ВС РФ число погибших возросло до 20 человек

В результате массированной атаки ВС РФ по территории Украины 20 человек погибли, около 50 ранены.

В результате массированной атаки ВС РФ по территории Украины 20 человек погибли, около 50 ранены.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

12.59

В украинском Кривом Роге в результате ракетных атак ВС РФ погибли 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Ранен 31 человек, 10 из них в тяжелом состоянии.

Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атакам подверглись разные города - Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

Он сообщил, что ВС РФ применили более 40 ракет различных типов. В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

"Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей. И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - подчеркнул украинский лидер.