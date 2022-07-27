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В украинском Изюме погибли около 500 человек

В украинском Изюме погибли около 500 человек В результате полномасштабного вторжения России в Украину в Изюме на Харьковщине погибли около 500 человек.
В регионе
27 июля 2022 г. 01:22
В украинском Изюме погибли около 500 человек

В результате полномасштабного вторжения России в Украину в Изюме на Харьковщине погибли около 500 человек.

Как передает Report, об этом сообщает "Суспільне".

Как сообщил Изюмский городской голова Валерий Марченко, от российских обстрелов и от того, что не получили вовремя медицинскую помощь, в городе погибли около полутысячи человек. В окрестных населенных пунктах количество погибших установить нет возможности.

"У нас нет информации по нашим старостинским округам. Это особенно касается Каменского старостинского округа, где шли очень сильные бои. Село Каменка расположено сразу за городом Изюм в сторону Славянска", - рассказал Марченко.

Накануне в Сети появились списки погибших жителей Изюма, составленные российскими военнослужащими. По словам Марченко, они на 80% соответствуют действительности. Наибольшее количество погибших было в начале полномасштабной войны.

"Я видел эти списки, информация на 80% достоверная. Это когда были авианалеты, удары по городу. Люди гибли, хоронить их не было возможности, хоронили их и в парках, и на огородах", - сказал Марченко.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın İzyum şəhərində 500 nəfər həlak olub

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