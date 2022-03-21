В украинском городе Сумы на химзаводе произошла утечка аммиака

В украинском городе Сумы на заводе химической промышленности "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.

В украинском городе Сумы на заводе химической промышленности "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром! Зона поражения радиусом около 5 км!", - написал он.

"В настоящее время зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Сумы пока угрозы нет (направление ветра не на город)", - добавил он.