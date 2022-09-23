В украинском городе Изюм эксгумировали тела 427 человек

В городе Изюм Харьковской области Украины на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел, из которых 202 - женщины, 5 - дети.

В городе Изюм Харьковской области Украины на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел, из которых 202 - женщины, 5 - дети.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал в ходе брифинга начальник Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.

По его словам, 11 тел настолько изуродованы, пока нельзя установить их пол, поэтому этим будут заниматься судебно-медицинские эксперты.

"Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинского военнослужащего", сообщил Пантелеев, отметив, что при визуальном осмотре видно, что они умерли насильственной смертью.

Он добавил, что точная причина гибели каждого гражданина будет установлена в результате дополнительных экспертных исследований.