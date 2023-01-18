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В результате крушения вертолета погибли 19 человек, среди них глава МВД Украины

В результате крушения вертолета погибли 19 человек, среди них глава МВД Украины В результате падения вертолета в городе Бровары Киевской области произошел взрыв и затем крупный пожар недалеко от детского сада. Известно о пяти пострадавших.
В регионе
18 января 2023 г. 13:02
В результате крушения вертолета погибли 19 человек, среди них глава МВД Украины

Число погибших в результате крушения вертолета в украинском городе Бровары достигло 19 человек, среди которых трое детей.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Трагедия в Броварах. Количество жертв возросло. Среди погибших 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - пишет глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

12.48

Число погибших в результате крушения вертолета в Броварах достигло 17 человек. Среди них двое детей.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Бровары. На месте продолжается спасательная операция. По предварительной информации по состоянию на данный момент 17 погибших, из них 2 детей", - написал он в соцсетях.

По его словам, в настоящее время в больницах находятся 22 человека, 10 из которых - дети.

12.23

В результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января погиб министр внутренних дел Денис Монастырский.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Сообщается, что разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы также погибли первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.

22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.

11.57

В результате падения вертолета в городе Бровары Киевской области произошел взрыв и затем крупный пожар недалеко от детского сада. Известно о пяти пострадавших.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

По данным УНИАН, в результате падения вертолета вблизи детсада в Броварах погибли 5 человек, среди них могут быть дети.

Между тем, пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила о том, что погиб один человек.

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Версия на английском языке Ukraine's Interior Minister dies in helicopter crash

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